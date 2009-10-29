Виконання бюджету Києва "не оптимістичне"

Виконання бюджету Києва за 9 місяців цього року не є оптимістичним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні начальник Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА на засіданні сесії Київради під час свого звіту.

«Виконання бюджету за 9 місяців і вже фактично за 10 місяців цього року не дає підстав для оптимізму про фінансування витрат, в тому числі і по програмі «Турбота», - сказав В.ПАДАЛКА.

За його словами, з бюджету міста зараз здійснюється фінансування лише по захищених статтях та заробітних платах.

«Зараз, на жаль, ми фінансуємо тільки практично по бюджетним установам заробітну плату, харчування, медикаменти, енергоносії, по комунальним підприємствам – заробітну плату. Всі інші витрати ми практично не фінансуємо», - сказав начальник фінуправління столиці.

Він також повідомив депутатський корпус про те, що станом на 1 жовтня доходи загального фонду бюджету міста становлять 6 млрд. 888 млн. 348 тис. грн.; доходи спеціального фонду – 1 млрд. 277 млн. 161 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Києва на 2009 рік затверджено з надходженнями в обсязі 18,2 млрд. грн. і такими самими видатками.