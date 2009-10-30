«Свинячий» грип підтверджено в 11 хворих

Наявність вірусу грипу А/Н1N1-каліфорнія підтверджено вже у 11 хворих у Тернополі і Львові.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

Зокрема, за його даними, станом на 29 жовтня в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України проведено аналіз відібраних 22 зразків матеріалу від хворих з міста Тернопіль. В 11 випадках підтверджено грип типу А, із них 7 – грип А/Н1N1-каліфорнія.

Крім того, фахівцями лабораторії вірусології та СНІД Центральної санепідстанції МОЗ України досліджено матеріали ще 8 осіб зі Львова з попереднім клінічним діагнозом ГРВІ на наявність вірусу грипу А/Н1N1. Із них 4 - позитивні на наявність вірусу грипу А/Н1N1-каліфорнія (серед досліджених зразків 1 - матеріал померлого).

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, МОЗ України звернулося до міжнародних організацій про консультативну допомогу та з проханням надати необхідну кількість вакцин від грипу А/Н1N1-каліфорнія.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що Україна забезпечена противірусними препаратами у повному обсязі. Він також додав, що відвідав лікарні Тернопільської, Чернівецької областей та провів засідання за участі медиків, місцевої влади, студентів медичних вишів.

Міністр охорони здоров’я подякував всій медичній спільноті, яка сьогодні сумлінно виконує свій професійний обов’язок та знаходиться в епіцентрі епідемії, надаючи кваліфіковану допомогу хворим.

В.КНЯЗЕВИЧ закликав не вдаватися до паніки, максимально дотримуватись рекомендацій з профілактики гострих респіраторних інфекцій та вчасно звертатися за медичною допомогою.