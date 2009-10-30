Суд прийняв рішення про арешт мера Боярки

Суд Києво-Святошинського району Київської області обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою меру Боярки, затриманому днями за хабарництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, мер Боярки буа затриманий під час отримання хабара працівниками Центрального Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою Київської області.

Посадовець вимагав та отримав 26 тисяч доларів США хабара за вирішення питання щодо надання земельних ділянок.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Разом з тим, правоохоронці підозрюють заарештованого у скоєнні ще декількох злочинів, пов’язаних із махінаціями з землею. Протягом 2007-2008 років чиновник, зловживаючи своїм посадовим становищем, вимагав 100 і 10 тисяч доларів хабара за сприяння в оформленні земельних ділянок площею 6 та 11 соток.

Вказані факти перевіряються, вирішується питання про додаткове порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу.