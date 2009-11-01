ДТП з вини неповнолітніх поменшало

З початку поточного року в Україні зареєстровано понад 700 дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини неповнолітніх, в яких 39 дітей загинули та 792 отримали травми. Порівняно з минулим роком ці показники зменшилися у середньому на 30%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У повідомленні зазначається, що напередодні шкільних канікул працівники Державтоінспекції відвідували навчальні заклади, щоб розповісти і нагадати дітям про правила безпечної поведінки на вулицях та автошляхах.

У багатьох регіонах України працівники Державтоінспекції роздали школярам світловідбиваючі флікери. Діти носять їх на одязі або на шкільних ранцях, в темну пору доби подаючи водіям знак “Я – пішохід”.

Також інспектори ДАІ продемонстрували школярам патрульні автомобілі та спеціальні засоби, які використовують під час виконання службових обов`язків, й одночасно влаштували експрес-перевірку знань Правил дорожнього руху. За правильні відповіді вручали примірники Правил дорожнього руху.

Загалом по державі працівниками ДАІ проведено понад 20 тисяч тематичних уроків з тематики безпеки дорожнього руху, а також різноманітних конкурсів та вікторин. Такими заходами охоплено понад мільйон школярів.