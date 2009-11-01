Ющенко ввів у дію рішення РНБО про заходи в умовах спалаху грипу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, рішення введено в дію відповідним указом глави держави.

У рішенні РНБО зазначається, що епідемічна ситуація набула надзвичайно загрозливого і непрогнозованого характеру і становить загрозу національній безпеці України; епідемія розпочалася у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях у період 10-12 жовтня. Відповідні служби Міністерства охорони здоров`я із запізненням зреагували на очевидні загрозливі тенденції та не застосували необхідних профілактичних заходів для зниження загрози життю і здоров’ю людей. Реальну оцінку ситуації було надано тільки 27-28 жовтня, однак належних заходів реагування вжито не було.

Ураховуючи недостатню готовність центральних та місцевих органів виконавчої влади, наголошує РНБО, приймати узгоджені рішення та неналежне фінансування відповідних заходів, можна прогнозувати дальше ускладнення епідемічної ситуації у разі, якщо не будуть вжиті невідкладні ефективні заходи.

МОЗ та місцеві органи виконавчої влади продемонстрували недостатню готовність забезпечити лікування хворих. На цей час відсутня достатня кількість лікарських та захисних засобів, що викликає паніку серед жителів потерпілих областей.

Відсутність чіткої практичної методології боротьби з хворобою негативно позначається на діях медичного персоналу, може призводити до медичних помилок.

Не здійснено відповідних кроків для одержання кваліфікованої допомоги від спеціалізованих міжнародних організацій, які мають досвід боротьби з аналогічними або схожими захворюваннями.

РНБО доручила Кабінету міністрів:

- забезпечити системну роботу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабміні;

- вжити додаткових заходів щодо забезпечення належної міжвідомчої координації та взаємодії, посилення контролю за реалізацією заходів щодо запобігання поширенню в Україні пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань, пов`язаних з ним епідемічних ускладнень та мінімізації їх наслідків;

- негайно розпочати виконання плану невідкладних заходів щодо запобігання поширенню в Україні пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- посилити моніторинг епідемічної ситуації в Україні, здійснювати прогнозування можливих наслідків поширення в Україні пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- вирішити в триденний строк питання щодо виділення додаткових коштів на фінансування комплексу організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, протиепідемічних заходів з мінімізації наслідків поширення пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- вирішити в установленому порядку питання щодо запровадження закупівель товарів, робіт і послуг для запобігання поширенню в Україні пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки України;

- забезпечити у тижневий строк обласні вірусологічні лабораторії Державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідні науково-медичні заклади необхідним обладнанням, діагностичними та витратними матеріалами, дезінфекційними засобами тощо;

- невідкладно забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів для надання медичної допомоги, створення резервів медичного обладнання, антивірусних препаратів, виробів медичного призначення, зокрема засобів індивідуального захисту, а також вакцин, дезінфекційних засобів;

- забезпечити посилення протиепідемічного режиму та проведення комплексу дезінфекційних заходів у місцях масового перебування людей (аеропорти, залізничні та автобусні вокзали тощо), дитячих дошкільних, освітніх закладах, установах охорони здоров’я, закладах культури, на підприємствах, в організаціях і установах, незалежно від форм власності;

- невідкладно запровадити обмеження у проведенні масових культурно-розважальних та інших заходів, пов’язаних з великою скупченістю людей;

- невідкладно виділити необхідні кошти відповідно до запиту МОЗ для закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, інших виробів медичного призначення для населення та медичного персоналу потерпілих;

- забезпечити неухильне додержання бюджетної дисципліни при здійсненні розрахунків з місцевими бюджетами, а також своєчасне виконання платіжних доручень місцевих бюджетів та розпорядників коштів таких бюджетів;

- забезпечити запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою (лікарських засобів, медичного обладнання, виборів медичного призначення), що надходять в Україну;

- забезпечувати залучення для надання медичної допомоги населенню медичні частини і підрозділи Міністерства внутрішніх справ, МНС, військових госпіталів Міністерства оборони, а у разі необхідності – санаторіїв для розміщення хворих;

- вжити заходів щодо запровадження матеріального заохочення медичних працівників, які працюють в регіонах з ускладненою епідемічною ситуацією;

- забезпечувати цільове фінансування участі Міноборони та МНС у здійсненні лікувально-профілактичних заходів;

- забезпечити профілактичний захист медичних працівників.

Міністерству охорони здоров`я належить:

- впровадити уніфіковану форму для подачі адміністративно-територіальними одиницями інформації щодо епідемічної ситуації, забезпечити щоденний моніторинг та інформування населення тричі на день через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію щодо пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- забезпечити у двомісячний строк функціонування в повному обсязі державної установи «Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій»;

- розробити і затвердити в одноденний строк рекомендований перелік лікарських засобів для профілактики і лікування пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань і вживати заходів щодо забезпечення постійної наявності таких лікарських засобів у державних та комунальних лікувально-профілактичних закладах і аптеках;

- визначити та оприлюднити у триденний строк позицію стосовно недобросовісної реклами лікарських засобів;

- підготувати та передати у триденний строк Міністерству закордонних справ для залучення гуманітарної допомоги список лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, інших виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення належної медичної допомоги, лабораторного підтвердження діагнозу, профілактики захворюваності серед населення;

- інформувати щоденно секретаря РНБО про епідемічну ситуацію та вжиті заходи щодо попередження поширення пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань в областях, Криму, містах Києві і Севастополі.

Міністерство оборони має:

- направити за погодженням з МОЗ для проведення медичних оглядів населення та організації надання необхідної медичної допомоги у населені пункти, переважно сільської місцевості, оснащені необхідним медичним обладнанням лікарські бригади, мобільні медичні комплекси від військових госпіталів, військово-медичних клінічних центрів;

- забезпечити участь за зверненням МОЗ у здійсненні лікувально-профілактичних заходів у регіонах з найбільш неблагополучною епідемічною ситуацією регіональних санітарно-епідеміологічних загонів зі штатними вірусологічними лабораторіями, а також надання медичної допомоги населенню у військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях, використання для надання невідкладної допомоги санітарного літака Ан-26 «Віта» та санітарного вертольота Мі-8.

Міністерству з питань надзвичайних ситуацій доручено:

- забезпечити готовність до розгортання пунктів життєзабезпечення в районах з неблагополучною епідеміологічною ситуацією.

Міністерство закордонних справ має:

- звернутися наступного дня після одержання від МОЗ списку лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення до Всесвітньої організації охорони здоров`я з проханням надати гуманітарну допомогу Україні у здійсненні заходів з профілактики пандемічного грипу та подолання наслідків поширення інфекції;

- опрацювати у п`ятиденний строк в установленому порядку питання щодо залучення гуманітарної допомоги від іноземних держав;

- сприяти у виконанні положень Меморандуму між МНС і НАТО про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф у наданні допомоги Україні;

- сприяти реалізації домовленості між МНС і Європейським Союзом з метою одержання необхідної допомоги для профілактики пандемічного грипу та подолання наслідків поширення інфекції.

Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям доручено:

- забезпечити системну роботу державних надзвичайних протиепідемічних комісій та вжити невідкладних заходів щодо запобігання захворюваності на пандемічний грип та гострі респіраторні вірусні захворювання;

- забезпечити підтримання необхідного температурного режиму в установах та закладах, житлових приміщеннях, на транспорті тощо;

- надавати необхідну організаційну, матеріально-технічну підтримку Державній санітарно-епідеміологічній службі в її діяльності щодо запобігання поширенню пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- організувати санітарно-освітню роботу серед населення щодо засобів індивідуального захисту та профілактики пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- організувати формування наборів медико-гігієнічних засобів та безкоштовне забезпечення цими наборами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, породіль, інвалідів та престарілих;

- забезпечити у дводенний строк створення цілодобових гарячих ліній за участю кваліфікованих медичних працівників для інформування населення про заходи профілактики пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань;

- забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів для виявлення осіб з підозрою на пандемічний грип та гострі респіраторні вірусні захворювання, надання належної медичної допомоги в умовах інфекційного стаціонару і в домашніх умовах;

- надати можливу кадрову та технічну допомогу областям, які постраждали від епідемії.

РНБО пропонує Генеральній прокуратурі активізувати роботу з нагляду за додержанням законів про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про захист населення від інфекційних хвороб.