Князевич закликав лікарів уважно поставитись до власного захисту

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що держава повинна забезпечити медпрацівників всіма необхідними засобами захисту на період епідемії. На цьому він наголосив в неділю під час засідання Оперативного штабу з питань протидії вірусу грипу A/H1N1 Каліфорнія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, за словами міністра, cтаном на 1 листопада двоє медичних працівників у Тернопільській області та ще двоє у Львівській померли, надаючи допомогу хворим.

«Кожен медик, особливо ті, хто заходить в палату, в реанімацію до тяжкохворого мають особливо уважно поставитись до власного захисту, а держава повинна в повному обсязі забезпечити медпрацівників всіма необхідними для цього засобами», - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, переглянуто перелік та розподіл медикаментів, обладнання, тест-систем, деззасобів по регіонах і щодня тривають їх поставки, згідно з заявками, поданими областями.

На засіданні штабу було ухвалено рішення про створення мобільних бригад з фахівців Міністерства, Академії медичних наук, вищих медичних навчальних закладів, які за необхідності будуть оперативно виїжджати на місця для надання консультативної допомоги та оперативного реагування на ситуацію.

Крім того, на засіданні штабу було ухвалено рішення звернутися з проханням до СБУ, Генпрокуратури, інших контролюючих органів щодо введення їх представників до складу оперативного штабу МОЗ.

Таке звернення ухвалено у зв`язку з тим, що МОЗ займається розподілом додаткових фінансових коштів на забезпечення медичної галузі обладнанням та медпрепаратами.

«Це убезпечить розповсюдження чуток про неефективне чи недобросовісне використання державних коштів на подолання епідемії грипу A/H1N1», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Міністр повідомив, що «станом на 1 листопада урядом розв`язано питання про забезпечення карет «швидкої допомоги» в регіонах пальним, адже служба нині працює в посиленому режимі».

Він звернувся до науковців з проханням надати прогнозні показники подальшого розповсюдження захворювання, керуючись оперативною інформацією.

В.КНЯЗЕВИЧ вкотре звернувся з проханням не панікувати, утриматись від необгрунтованого скуповування ліків, не займатися самолікуванням та дотримуватися рекомендацій лікарів.