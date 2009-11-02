В Україні від грипу вже померли 67 людей

В Україні зареєстровано 255 тисяч хворих на грип та ОРВІ, з них 15 тисяч госпіталізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 170 хворих, 67 осіб – померли (з них – 29 на Львівщині, 14 – на Тернопільщині, 12 – на Івано-Франківщині).

При цьому заступник міністра зауважив, що минулого року з діагнозом “пневмонія” у Львівській області померло 245 осіб, в Тернопільській – 89, в Івано-Франківській – 88.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ також наголосив, що офіційно в Україні підтверджено 22 випадки захворювання на грип A/H1N1.

“Україна не має вакцини проти пандемічного грипу, однак ведуться переговори про постачання з міжнародними організаціями”, – сказав він.