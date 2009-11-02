Столичні приміські поїзди пустять за зміненим маршрутом

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) продовжує виконувати дорожньо-ремонтні роботи на перегоні Дарниця–Київ-Московський, у зв`язку з чим 3 і 5 листопада 2009 року ряд електропоїздів курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Зокрема №6907 Ніжин –Дарниця замість Ніжин–Борщагівка; №6908 Дарниця–Ніжин замість Київ–Ніжин; №6604 Тетерів–Київ-Пасажирський замість зупинної платформи Північна; №6808 Київ–Яготин через Київ-Петрівку замість Київ-Московський; №6608 Малин–Борщагівка-Технічна замість Київ-Пасажирський; №6610 Тетерів–Київ-Пасажирський замість платформи Північна; №6629 Борщагівка-Технічна–Тетерів замість Київ–Тетерів; №6708/6707 Борщагівка-Технічна–Миронівка замість Київ–Миронівка.

Крім того, поїзди №6810 Борщагівка-Технічна–Гребінка №6910 Борщагівка-Технічна–Ніжин №6915 Ніжин–Борщагівка-Технічна №6811 Яготин–Борщагівка-Технічна №6816 Борщагівка-Технічна–Яготин №6917 Ніжин–Борщагівка-Технічна прямуватимуть через Київ-Петрівку.

Станцією прибуття і відправлення приміських поїздів №815 і №818 сполученням Київ–Конотоп 3 і 5 листопада буде станція Дарниця замість Київ-Пасажирський.

Крім того, в ці дні буде повністю скасовано рух електропоїздів №6870 Київ-Пасажирський–Бориспіль №6871 Бориспіль–Борщагівка-Технічна №6806 Київ–Яготин і № 6815 Яготин–Київ.

Південно-Західна залізниця приносить вибачення пасажирам за тимчасові незручності і закликає всіх громадян, які користуються приміськими поїздами, звертати увагу на оголошення про зміни в розкладі та маршруті поїздів.