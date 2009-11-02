У Вінницькій області зафіксовано першу смерть від пневмонії

У Вінницькій області з початку введення карантинного режиму зафіксований перший випадок смерті від пневмонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«На превеликий жаль, ми вимушені констатувати, що вчора ввечері в Томашпільській районній лікарні від пневмонії померла жінка. Всі аналізи, зроблені у цьому випадку, не підтверджують те, що жінка могла хворіти на грип A/H1N1», - сказав він.

Голова Вінницької облдержадміністрації повідомив, що загалом по області зареєстровано 49 хворих на пневмонію. «Ми маємо декілька складних випадків із хворими на пневмонію, які зараз перебувають у лікарнях. Один випадок у Могилеві-Подільському, по одному складному випадку захворювання пневмонією зареєстровано у Калиновському, Липовецькому, Крижопільському районах і два випадки у Вінниці», - сказав він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ також зазначив, що станом на 12.00 2 листопада у Вінницькій області не виявленого жодного випадку захворювання на грип A/H1N1. «На сьогоднішній день у Вінницькій області маємо 408 госпіталізованих. Вчора на ранок було 399, сьогодні – 408. Епідеміологічний поріг перевищено у Вінниці – 115,9 чоловік на 10 тис. населення. На решті території області захворюваність у 2,5 рази менше епідеміологічного порогу», - сказав він.

Загалом у Вінницькій області станом на 2 листопада офіційно зареєстровано 141 особу, яка захворіла грипом звичайної форми, й близько 3,8 тисяч людей, які звернулися у заклади охорони здоров’я із симптомами ГРВІ.