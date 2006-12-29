В Донецьку розпочнуть страйк три шахти державного шахтоуправління "Донбас". В страйку візьмуть участь шахти "Комунарська", "Щегловська" і "Глибока", на яких працює близько 6 тис. осіб. Основні вимоги гірників: негайне погашення заборгованості із зарплати в розмірі 8 млн. грн., затвердження самостійного статусу шахт - невключення їх до складу об`єднання "Макіїввугілля", як планує Міністерство вугільної промисловості. Крім того, гірники вимагатимуть погашення банківського кредиту, який шахтоуправління брало під гарантії держави.