Справу про загибель депутата Оробця не закрито

Головне слідче управління ГУМВС України в м.Києві ще не закрило кримінальну справу, порушену за фактом загибелі у ДТП народного депутата Юрія Оробця через відсутність результатів автотехнічної експертизи.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС україни у м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член “Нашої України” Ю.Оробець загинув 16 жовтня у Києві під час ДТП. У Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві з посиланням на результати судово-медичної експертизи тіла загиблого повідомили, що причиною загибелі Ю.Оробця став інфаркт.