У тернопільській ОДА питають: звідки ліки візьмуться в аптеках

На Тернопільщині в аптеках виявили марлеві пов’язки за ціною 3-3,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови облдержадміністрації, голова обласної державної протиепідемічної комісії Федір ШЕВЧУК. При цьому він зауважив, що такі факти істотного завищення цін є поодинокими. Здебільшого ж в аптеках, за його даними, одноразові захисні маски продають за 1,1 грн. (при тому, що максимальна ціна на них, встановлена Кабміном, не повинна перевищувати 1 грн.), марлеві пов’язки багаторазового використання – за 2,3-2,5 (мали б бути за постановою Кабміну не дорожче 2 грн.).

“Де є факти істотного завищення ціни – стоїть питання підготовки матеріалів щодо позбавлення цих аптек ліцензій”, – сказав Ф.ШЕВЧУК. При цьому він не зміг назвати кількості аптек, яких планують позбавити ліцензій. Зауважив лише, що зараз зокрема вивчається ситуація в Чорткові, де завищувалися ціни на ліки. “Зараз проводять перевірки і працівники Антимонопольного комітету, і працівники інспекції контролю за цінами. Але ми не ставимо за мету одразу позбавити всіх ліцензії, головне для нас – нормалізувати роботу аптек”, – наголосив Ф.ШЕВЧУК.

Він додав, що не бачить вини провізорів і аптек у відсутності в них усіх необхідних ліків. “На фармацевтичних заводах є 30% ліків від потреби, то звідки ж тоді ліки візьмуться в аптеках”, – зауважив заступник голови облдержадміністрації.