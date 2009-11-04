20 жителям діагностовано "грип" у Запорізькій області

У Запорізькій області 20 місцевим жителям, які звернулися по медичну допомогу, поставлений діагноз "грип".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА з посиланням на начальника облуправління охорони здоров`я Наталю МОТОВИЦЮ, станом на сьогодні по медичну допомогу звернулися 1 тис. 525 жителів регіону. «1 тис. 505 поставлений діагноз "ГРВІ", у 20 – «грип», – повідомили у прес-службі.

Водночас, у Запорізькій ОДА зазначили, що у медиків немає жодних побоювань за життя пацієнтів. "Тяжко хворих немає", – запевнили у прес-службі.

Згідно з офіційними даними, на сьогодні в Запорізькій області не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип А/H1N1.