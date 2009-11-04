На Херсонщині рівень захворюваності на ГРВІ нижче епідемічного порогу в 5 разів

У Херсонській області рівень захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями нижче епідемічного порогу в 5 разів, але зростає.

Як повідомила УНІАН в.о. начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації Наталія МАРЧЕНКО, за даними на кінець дня 3 листопада рівень захворюваності гострими респіраторними вірусними захворюваннями (ГРВЗ) становить 38 випадків на 10 тис. населення, що майже в 5 разів нижче епідемічного порогу – 150 випадків захворювання ГРВЗ на 10 тис. населення.

У той же час, аналогічний показник у Херсоні значно вищий, ніж у цілому по області – 70 випадків на 10 тис. населення.

За інформацією Н.МАРЧЕНКО, рівень захворюваності ГРВЗ поступово зростає, але управління поки що не дає точної динаміки в процентному співвідношенні, оскільки з учорашнього дня медики області перейшли на нову систему середньодобової звітності щодо рівня захворюваності ГРВІ.

Поки що, за даними управління, жодного підтвердженого діагнозу захворювання на грип штаму А/Н1N1 в області не зафіксовано.