Київська митниця затримала контрабандний часник з Китаю

Півсотні тонн свіжого часнику загальною вартістю майже півмільйона гривень намагались завезти в Україну підприємці, занизивши його вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби України, відповідно до товаросупровідних документів, поданих до митного оформлення в Київську регіональну митницю, заявлена вартість часнику становила суму, в декілька разів менше справжньої.

Це було встановлено під час проведення перевірки працівниками столичної митниці.

Товар вилучено. За ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда), митницею порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, у деякий регіонах останніми днями ціна на часник зросла до понад 50 гривень за кілограм.