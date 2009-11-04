У Києві з вікна намагались викинути 20 тисяч доларів

Співробітники спецпідрозділу СБУ “Альфа” 2 листопада затримали в Києві першого заступника голови Державної екологічної інспекції в Київській області, який вимагав від представника комерційної структури 200 тис. дол. хабара за уникнення відповідальності за порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, посадовця було затримано під час отримання першої частини грошей в сумі 20 тис. дол.

Як розповів В.НАЛИВАЙЧЕНКО, під час затримання чиновник намагався викинути ці гроші з вікна.