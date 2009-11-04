Колишній голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО переконаний, що з наступної весни економіка країни дозволить зміцнити позиції гривні по відношенню до американського долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді.

«Сьогодні я б не нагнітав ситуацію з доларом. У нас достатньо великі валютні резерви, мова йде про 27-28 млрд. Якщо припустити, що весь 2010 рік ситуація в економіці буде поганою, можемо говорити про суму в 12-14 млрд. Це не критично для нас. Можна спокійно тримати гривню стабільною», - переконаний С.ТІГІПКО.

На думку політика, ситуація погіршиться, якщо Україна не отримає допомогу МВФ, тобто 3,8 млрд. дол., які повинні були зайти в країну.

«Інша проблема, якщо втрутиться політика. Внаслідок політичного тиску, курс може бути 10 і, навіть, 12 гривень за долар. Але я можу сказати абсолютно відповідально, що сьогодні економічних підстав для зростання курсу долара в Україні немає», - наголосив С.ТІГІПКО.

За його словами, на сьогодні гривня зросла за рахунок ажіотажного попиту. «Національна валюта спокійно могла б знаходитись на рівні 7,7, навіть 7,5 за долар до закінчення виборів», - переконаний С.ТІГІПКО.