У центрі Києва скоєно збройний напад на пункт обміну валют

Сьогодні вдень у центрі Києва було скоєно напад на пункт обміну валют із застосуванням вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Києві, невідомий молодий чоловік зайшов до обмінного пункту по вул. Саксаганського, 5, який належить одному з банків, і, наставивши обріз рушниці на касира, став вимагати у неї гроші.

Водночас, співробітник установи встигла сховатися за огорожі й натиснути кнопку виклику міліції.

У цей момент зловмисник зробив постріл, куля розбила вітрину. Після цього грабіжник втік з місця інциденту.

Співробітники МВС на даний час встановлюють особу нападника.