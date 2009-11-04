У центрі Києва скоєно збройний напад на пункт обміну валют
21:34, 04 листопада 2009Суспільство
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Куля розбила вітрину
Сьогодні вдень у центрі Києва було скоєно напад на пункт обміну валют із застосуванням вогнепальної зброї.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Києві, невідомий молодий чоловік зайшов до обмінного пункту по вул. Саксаганського, 5, який належить одному з банків, і, наставивши обріз рушниці на касира, став вимагати у неї гроші.
Водночас, співробітник установи встигла сховатися за огорожі й натиснути кнопку виклику міліції.
У цей момент зловмисник зробив постріл, куля розбила вітрину. Після цього грабіжник втік з місця інциденту.
Співробітники МВС на даний час встановлюють особу нападника.
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