Україна перевіряє дві вакцини проти каліфорнійського грипу

Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ заявляє, що вакцинація проти “каліфорнійського” грипу розпочнеться лише після закінчення всіх клінічних випробувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Міністерства охорони здоров’я.

О.БІЛОВОЛ зазначив, що за розрахунками МОЗ щодо сезонної вакцинації від грипу для зменшення захворюваності необхідно зробити щеплення 12 млн. осіб. При цьому він нагадав, що два тижні тому Верховна Рада затвердила довгострокову програму імунопрофілактики, і закликав Президента якнайшвидше підписати відповідний закон.

Говорячи про вакцинацію від “каліфорнійського” грипу, О.БІЛОВОЛ зазначив, що на сьогодні Міністерство охорони здоров’я вивчає два види вакцини, одна з яких російського виробництва. За його словами, поки не будуть закінчені всі клінічні випробування, міністерство не зареєструє ці ліки і не розпочне процес вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила вченим провести додаткові наукові дослідження перед ухваленням рішення про проведення вакцинації проти «каліфорнійського» грипу.

«Є різні підходи. З усіх країн світу тільки 6 країн проводять вакцинацію. І тут ще є питання, щодо яких потрібно додатково порадитися з вченими», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вакцини проти сезонного грипу в Україні є і можна роботи щеплення.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ повідомив, що зараз в Україні процедуру реєстрації проходить одна вакцина проти «каліфорнійського» грипу.

«Проти сезонного грипу у нас зареєстровано 6 вакцин. В процесі реєстрації – одна вакцина, і вчора на реєстрацію надішли документи ще на російську вакцину. Росія заявляє про намір започаткувати вакцинацію з 7 листопада», - пояснив він.