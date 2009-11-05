Тимошенко: приватні аптеки продають абищо і тримають у запасі будь-що

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне зобов`язати приватні аптеки мати фіксований запас деяких медичних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді з питання боротьби з епідемією грипу в Україні.

«Ми робимо висновок, що і для приватних аптек також потрібно встановлювати нормативи незнижуваного запасу певного набору медикаментів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день такої норми не існує, і тому приватні аптеки сьогодні «продають абищо і тримають у запасі будь-що».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що при формуванні мережі приватних аптек необхідно передбачити можливість виробництва дешевих і ефективних препаратів фармацевтами безпосередньо в аптеках.