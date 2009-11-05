У Києві встановлено попередній діагноз А/H1N1 ще трьом особам

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КИЛЬЧИЦЬКА заявляє, що в Києві встановлено попередній діагноз “пандемічний грип” ще у трьох людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.

Заступник голови КМДА зазначила, що всі ці люди перебувають у медичних установах і отримують необхідне лікування.

І.КІЛЬЧИЦЬКА підкреслила, що це оперативні дані, а сам діагноз є попереднім і потребує для підтвердження більш глибоких досліджень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО заявив, що в столиці вже підтверджено 2 випадки смерті від пандемічного грипу.

За його словами, один із випадків захворювання встановили у військовому госпіталі №408 - помер чоловік. Ще один випадок підтверджено у жінки, яка померла в лікарні через 40 хвилин після госпіталізації.