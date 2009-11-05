Ющенко підтвердив Єврокомісії, що Україна заплатить за газ спецвалютою

Україна може використати для розрахунку за імпортований у жовтні російський газ частину спеціальних прав запозичення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це поінформував Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові Президента Європейської Комісії Жозеф Мануеля БАРРОЗУ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив про ініціативу МВФ використати для розрахунку частину спеціальних прав запозичення, отриманих нашою країною в результаті останнього розподілу, здійсненого за рішенням Ради керуючих МВФ у серпні цього року.

В.ЮЩЕНКО також повідомив Ж.М.БАРРОЗУ, що ним надано доручення Національному банку опрацювати з фахівцями МВФ можливість розрахунку за імпортований у жовтні 2009 року природний газ з використанням СПЗ.

Загалом Президент України наголосив, що ситуація в НАК «Нафтогаз України», а відтак і з розрахунками за спожитий у жовтні природний газ, є критичною.

Організація внутрішнього ринку газу в Україні, яка дозволяє окремим категоріям споживачів отримувати газ без його оплати, помножена на неадекватні умови газових угод, підписаних за ініціативою прем`єр-міністра України, призвели до суттєвого погіршення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» і неможливості його самостійного розрахунку за імпортований природний газ, заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент України наголосив, що майже половина коштів, сплачених за імпортований газ у 2009 році, українським газовим монополістом були запозичені. При цьому, асиметричність відповідальності сторін за невиконання умов підписаних газових угод призвела до ризику виставлення НАК «Нафтогаз України» з боку російської компанії штрафних санкцій за результатами 10 місяців 2009 року в розмірі 7,8 млрд. дол.

Президент України наголосив, що підписані на період до 2019 року газові угоди потребують кардинальних змін і звернувся до Ж.М.БАРРОЗУ з проханням надати підтримку проведенню відповідних переговорів з російською стороною.

Щодо розрахунку за природний газ, імпортований у жовтні, глава держави повідомив, що з 3,7 млрд. грн., акумульованих НАК «Нафтогаз України» у жовтні, майже половина була стягнута урядом до державного бюджету, а частина залишку - використана для розрахунку за борговими зобов`язаннями. Таким чином, станом на 5 листопада поточного року, НАК не купив жодного долара для розрахунку з ВАТ «Газпром» за імпортований у жовтні природний газ.

Відтак, єдиним джерелом розрахунку за імпортований у жовтні газ на сьогодні розглядається лише чергова позика, сказав В.ЮЩЕНКО.

*** Спеціальні права запозичення (спецвалюта МВФ, SDR) не є грошовими коштами і використовуються як резервний актив, а також для розрахунків всередині МВФ. Використання СПЗ аналогічно отриманню кредиту, за них сплачуються відсотки. У випадку необхідності ці СПЗ можуть бути обмінені на іноземну валюту.

Засідання Ради керуючих МВФ 28 серпня 2009 року прийняло рішення про загальний розподіл 250 млрд. доларів США у вигляді спеціальних прав запозичення (СПЗ). Відповідно до частки нашої країни, до золотовалютних резервів Національного банку було зараховано еквівалент 2,04 млрд. доларів.