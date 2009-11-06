Fitch склав оцінку системних ризиків у банківському секторі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявляє, що хоча ще рано говорити про ослаблення системного ризику в банківському секторі, в цій сфері спостерігаються ознаки стабілізації – проте, за високого рівня ризиків.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН з посиланням на звіт «Системні ризики в банківському секторі».

Fitch повідомляє, що зростання кредитування різко сповільнилося з початку року до сьогодні до 2,5% у номінальному вираженні (медіана по всіх країнах, яких рейтингує агентство), тоді як у 2008 р. цей показник перевищував 15%.

Fitch прогнозує невелике прискорення зростання до кінця 2009 р., яке, втім, перебуватиме на невисокому рівні в 5% (або менше 2% у реальному вираженні). Основним виключенням є Китай, де прогнозується реальне зростання кредитування на 23%, що стане найвищим показником по всіх країнах за цей рік, причому це зростання спостерігається з вже високого рівня, і на додаток відзначається найзначніше збільшення відношення кредитів до ВВП. Таке зростання ще не привело навіть до «помірних» ознак макро-пруденціального ризику на основі індикаторів, вказаних у звіті, але вони можуть з‘явитися до моменту публікації наступного звіту, якщо зростання кредитування виявиться навіть дещо вищим, ніж прогнозується на даний час.

Також зазначається, що відношення кредитів до ВВП у більшості країн поки що демонструє небагато ознак значного зниження, незважаючи на уповільнення зростання кредитування. Навіть у деяких країнах, що зазнають кризи, таких як Ісландія і Ірландія, показник досі істотно збільшується у зв`язку зі скороченням номінального ВВП (це є досить поширеним явищем цього року). Більш того, оскільки застережливі сигнали, моніторинг яких описується в звіті, залишаються в силі впродовж трьох років після їх прояву, потрібен якийсь час, перш ніж буде досягнуто значне поліпшення макроекономічних і пруденціальних індикаторів («MPI»).

Водночас, Fitch зазначає, що, ймовірно, на момент публікації наступного звіту позиції США і Канади поліпшаться (до MPI 2), оскільки ціни на житлову нерухомість і реальний обмінний курс відповідно досягали пікових рівнів відносно тренда в 2006 р. і за шість місяців вийдуть за межі ковзаючого трирічного періоду оцінки. У даному звіті немає погіршень показників MPI. Дві наявні зміни – поліпшення по Чилі і Казахстану до MPI 2 – обумовлені переглядом даних.

Агентство повідомляє, що глобальна фінансова ситуація, що змінилася, яку характеризує індикатор банківської системи («BSI») і яка відзначалася у попередньому звіті, в цілому залишається незмінною.

Банківські системи країн із розвиненою економікою в більшості випадків мають індикатор BSI на рівні B або C. Жодна з них не має BSI категорії A, при цьому найбільш близькими до даної категорії є системи Австралії, Канади і Гонконгу. Трьома найбільш слабкими системами залишаються Бельгія і Ірландія (індикатор BSI на рівні D) і Ісландія (індикатор BSI на рівні E). Типові банківські системи на ринках, що розвиваються, залишаються в категоріях C або D, хоча близько десятка продовжує мати індикатор BSI категорії E. Найбільш близькими до досягнення індикатора BSI на рівні B є Бермуди і Чилі. Серед найбільш слабких систем на ринках, що розвиваються, найближчі до поліпшення Азербайджан, Білорусь, Естонія і Литва.