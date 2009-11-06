Росія надішле 200 тисяч упаковок імуномодулятора

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Міністерству охорони здоров`я й соціального розвитку Росії допомогти Україні в боротьбі з епідемією грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на зустрічі з міністром охорони здоров`я й соціального розвитку Тетяною ГОЛІКОВОЮ.

«Глава держави доручив Міністерству охорони здоров`я й соціального розвитку надати допомогу Україні в боротьбі з епідемією грипу. Т.ГОЛІКОВА повідомила, що наступного тижня туди планується поставити 200 тисяч упаковок протизапального імуномодулюючого засобу», - сказано в повідомленні.