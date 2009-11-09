СБУ перекрила два міжнародні канали контрабанди наркотиків

7 листопада у Волинській області співробітники СБУ ліквідували канал контрабанди синтетичних наркотиків і припинили протиправну діяльність міжнародної злочинної групи, яка налагодила поставки партій амфетаміну та екстазі в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході спецоперації співробітники СБУ затримали двох наркокур’єрів – громадян Республіки Польща та двох громадян України, у яких вилучено 2 кг порошку амфетаміну та півтори тисячі пігулок цього наркотику, вартістю на «чорному ринку» майже 500 тисяч гривень.

Зловмисників, які приховали пакунки з наркотиками у салоні автівки, співробітники СБУ затримали після проходження ними митного пропуску «Ягодин» на відстані 12 кілометрів від державного кордону.

Наступного дня у Києві із залученням бійців Центру спеціальних операцій СБУ було затримано замовника цієї партії наркотичних засобів, який через розгалужену мережу розповсюджувачів планував реалізувати наркотики у Києві, Черкаській та Вінницькій областях.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, вчинена організованою групою). П’ятеро затриманих перебувають під вартою.

Ще одну партію психотропних речовин СБУ вилучила в Одеській області у співпраці з Митною службою Російської Федерації та Державною митною службою України. Правоохоронці ліквідували канал контрабанди амфетаміну з Росії.

Для контрабандного переміщення психотропних речовин зловмисники використовували міжнародні поштові відправлення. Наркотичні пігулки були приховані в упаковках з-під компакт-дисків.

7 листопада у центрі Одеси було затримано громадянина України, жителя Рівненської області, 1985 р.н., який одержував посилки з психотропними речовинами та організовував збут. Затриманий працював реалізатором на речовому ринку «7 кілометр».

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину,передбаченого ч.2 ст.305 Кримінального кодексу України.