Українські банки «влетіли» на 18,2 млрд. грн

Збитки українських банків за підсумками січня-жовтня 2009 року склали 18,2 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Згідно з інформацією НБУ, доходи банків за вказаний період склали 119,8 млрд. грн., зокрема процентні доходи – 101,7 млрд. грн., комісійні – 13,6 млрд. грн.

Витрати банків склали 138 млрд. грн., з них процентні витрати – 56 млрд. грн., відрахування в резерви – 51,7 млрд. грн., комісійні витрати – 2,5 млрд. грн.

Станом на 1 листопада ц.р. власний капітал банків склав 126,9 млрд. грн., або 14,5% пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал становить 86,9% від капіталу; дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу, – 0,3%; емісійна різниця – 5%; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків – 13,4%; результати минулих років – 0,5%; результати звітного року, які чекають затвердження, – 0,1%; результати поточного року – «мінус» 14,3%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,1%.

Зобов`язання банків станом на 1 листопада 2009 року становили 748,7 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб становлять 203 млрд. грн., або 27,1% загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання – 112,8 млрд. грн., або 15,1%.

Термінові кошти фізичних осіб становлять 154,6 млрд. грн., або 76,2% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 48,4 млрд. грн., або 23,8%.

Станом на 1 листопада 2009 року активи банків склали 875,6 млрд. грн., загальні активи – 974,2 млрд. грн. Велику частину загальних активів становлять кредитні операції – 77,1%.

Станом на 1 листопада 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 185 банків, зокрема 173 банки (93,5% від загальної кількості банків, які мають ліцензію) є акціонерними товариствами, з них 96 банків (або 51,9%) – відкриті акціонерні товариства, 4 банки (2,2%) – закриті акціонерні товариства, 72 банки (38,9%) – публічні, 1 банк (0,5%) – приватний), 12 банків (6,5%) – товариства з обмеженою відповідальністю.

В стані ліквідації знаходяться 12 банків, з них 9 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 3 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.