У Луцьку «онука Ванги» видурила у людей більше 15 тис. грн.

В Луцьку шахрайка, яка назвала себе „онукою провидиці Ванги”, видурила у людей більше 15 тис. грн.

Як повідомили у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України у Волинській області, протягом трьох місяців мешканка міста Ківерці видурила у двох лучанок значну суму грошей, відмовляючи хворобу та порчу. Кошти їй, буцімто, були потрібні, щоб розрахуватися зі священиком, котрий молиться за хворих.

Однак одна з потерпілих звернулася до працівників міліції, які затримали шахрайку.

Нею виявилась 47-річна жінка, яка, до речі, уже мала досвід спілкування з правоохоронцями.

На сьогодні підозрювана затримана, проти неї порушено кримінальну справу, триває слідство.