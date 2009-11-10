Податківці знайшли підпільний склад медпрепаратів

У Донецькій області співробітники податкової міліції виявили підпільний склад медичних препаратів, зокрема для лікування гострих респіраторних інфекцій і грипу, на суму понад 0,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, одночасно виявлено злочинну групу, яка здійснювала незаконний збут товарів медичного призначення іноземного виробництва без наявності відповідних дозвільних документів і ліцензій. Для реалізації медикаментів використовувалися інтернет-магазини, крім того продукція продавалася через приватних підприємців за схемою «мережевого маркетингу».

В управлінні податкової міліції відзначили, що на тлі складної епідеміологічної ситуації в Україні виявлена злочинна група реалізовувала медпрепарати за завищеними цінами в американських доларах.

Так, медпрепарати для лікування і профілактики ГРЗ і грипу (зокрема, «каліфорнійського» грипу А/Н1N1) реалізовувалися з націнкою, яка у 5 разів перевищувала граничні відпускні для оптово-роздрібні ціни на медзасоби, затверджені постановою Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 р. Зокрема, аскорбінова кислота реалізовувалася зловмисниками за ціною 200-250 грн. за 60 пігулок.

З нелегального складу, який розміщувався у приватній квартирі житлового будинку, податківцями вилучено неоприбуткованих коштів на суму понад 15 тис. грн. (зокрема 1,5 тис. доларів США), медпрепаратів на суму понад 570 тис. грн., зокрема для лікування і профілактики ГРЗ і грипу - на суму 250 тис. грн.

Слідством також встановлено, що частина виявлених препаратів для профілактики і лікування «каліфорнійського» грипу» за своїми фармакологічних характеристиках не відповідала призначенню.