У Києві СБУ затримала гендляра, який продав «безкоштовні» маски

Ввечері 10 листопада співробітники СБУ затримали працівника одного з комунальних підприємств Києва, який продав 21 тисячу захисних медичних масок, які мали бути роздані безкоштовно.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, засоби індивідуального захисту комунальне підприємство отримало для забезпечення своїх працівників, а також безкоштовної роздачі пенсіонерам, інвалідам та іншим соціально незахищеним жителям Шевченківського району Києва.

Встановлено, що на період епідемії 24-річному інспектору комунального підприємства було доручено розповсюдження захисних масок. Гуманітарну роботу він не проводив, продавши усі маски оптом за 30 тисяч гривень.

Оперативники затримали його під час відвантаження 400 коробок покупцю.

У діях посадовця вбачаються ознаки соціально небезпечного злочину, передбаченого ст.1 90 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Задокументовані ГУ СБУ у м. Києві та Київській області матеріали в порядку ст.121 Кримінально-процесуального кодексу України буде передано за підслідністю.