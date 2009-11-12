Заарештовано голову колишньої газової компанії Фірташа

Департамент боротьби з економічними злочинами Національного бюро розслідувань Угорщини заарештував генерального директора газової компанії EMFESZ Іштвана Гоцці (Istvan Goczi), повідомляє сайт газети "Ведомости" з посиланням на інформовані джерела.

Раніше Гоцці був викликаний на допит в правоохоронні органи, а в офісах EMFESZ пройшли обшуки. Голову компанії, яка контролює чверть угорського газового ринку, підозрюють в причетності до великої розтрати під час продажу EMFESZ.

Компанія EMFESZ раніше належала українському бізнесменові Дмитру Фірташу, проте в квітні 2009 року її було продано швейцарській RosGas AG. За однією з версій, Гоцці, скориставшись довіреністю на укладання таких угод, продав EMFESZ за один долар. За даними компанії Фірташа Group DF, на момент продажу на рахунках угорського газового оператора було близько 150 мільйонів доларів.

Кінцеві власники нового власника EMFESZ залишаються невідомими. Раніше Гоцці заявляв, що продав компанію певним російським бізнесменам, щоб врятувати її від банкрутства. Джерела в EMFESZ повідомляли, що RosGas належить "Газпромові", проте в російській газовій монополії це повідомлення спростували.

До квітня 2009 року EMFESZ була найбільшим газовим активом Дмитра Фірташа, нагадує Лента.ру. Компанія займалася реалізацією російського газу на ринок Угорщини, який одержувала від трейдера RosUkrEnergo. Трейдером, у свою чергу, в рівних частках володіють "Газпром" і Фірташ. У січні 2009 року через газовий конфлікт Росії й України RosUkrEnergo була виключена з схеми закупівель газу і не змогла займатися постачаннями палива за кордон.

RosUkrEnergo і EMFESZ мають один до одного судові претензії. Зокрема, угорська компанія вимагає з газового трейдера 1,78 мільярда доларів. RosUkrEnergo, у свою чергу, в зустрічному позові вимагає від EMFESZ 500 мільйонів доларів боргів за постачання газу.