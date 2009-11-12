Ющенко розповів, як ідуть допити у справі Гонгадзе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що найближчим часом до Генеральної прокуратури будуть запрошені високопосадовці, щоб дати свідчення у справі Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з мешканцями міста Кременчука Полтавської області, яку він проводив як кандидат у президенти України.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що після арешту ключового підозрюваного у цій справі Олексія ПУКАЧА з’явилися нові свідчення, які дають підстави слідчим органам продовжувати розслідування.

Посилаючись на слова Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, Президент розповів, що О.ПУКАЧ відповідає на усі запити слідчих, співпрацює “відкрито та сердечно”.

“В найближчий час до слідчих органів будуть запрошені, як їх можна назвати, основні свідки,” – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що “скоро прийде час притягти до відповідальності тих небожителів”.

Також глава держави висловив переконання, що найближчим часом у цій справі буде поставлена крапка.

“Даю слово!” – заявив Президент.

Довідка УНІАН. Колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧА було затримано 21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. О.ПУКАЧ, який також є обвинувачуваний в цій справі, перебував у розшуку.

17 вересня суд продовжив ще на два місяці термін перебування О.ПУКАЧА під вартою.