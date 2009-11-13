Величезні запаси урану, цирконію й титану дають Україні унікальний шанс

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україна повинна інвестувати в атомну енергетику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Величезні запаси урану, цирконієвих і титанових руд дають країні унікальний шанс стати одним із найбільших виробників атомної електроенергії», - наголосив кандидат у Президенти, коментуючи повідомлення Мінпаливенерго про ймовірне відновлення експорту уранового концентрату до кінця 2009 року.

Між тим, на переконання С.ТІГІПКА, «відновлення експорту без потужних інвестицій у видобуток урану безперспективне. Це спричинить дефіцит цієї сировини й чергове обмеження на експорт».

На думку політика, Україна має перейти від кон`юнктурного заробляння на продажу стратегічного металу до нової моделі функціонування ядерного циклу. «Сьогодні ми дуже залежні від Росії у виробництві ядерного палива. Наші ресурси цілком дозволяють радикально зменшити цю залежність», – вважає С.ТІГІПКО.

Політик нагадав, що Україна посідає шосте місце в світі й перше в Європі за запасами урану. Але ці ресурси майже не освоєні. Країна експортує 80% видобутих цирконієвих і титанових руд. Україна – одна з трьох держав (разом зі США та Францією), яка виробляє гафній – елемент, що використовується в роботі атомних реакторів.

«Вже за десять років буде вичерпано ресурс експлуатації більшості атомних енергоблоків українських АЕС. Їх реконструкція, а також будівництво нових енергоблоків вимагатимуть зростання виробництва ядерного палива», - упевнений С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, виробником уранового концентрату є Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Експорт урану було припинено в першій половині минулого року через необхідність формування власного резерву цієї сировини.