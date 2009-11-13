Президентська застава одного з кандидатів загубилася в надрах "Надр"?

Центральна виборча комісія просить Генеральну прокуратуру України перевірити факт переказу Ліберальною партією України грошової застави в 2,5 млн. грн., необхідних для реєстрації Ігоря МАРКУЛОВА кандидатом на посаду Президента України, висунутого ЛПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, такий пункт був внесений ЦВК в свою ухвалу про відмову в реєстрації кандидатом на посаду Президента України І.Маркулова.

ЦВК мотивувала своє рішення тим, що Ліберальна партія разом з документами на реєстрацію І.Маркулова кандидатом у Президенти подала до ЦВК документ про переказ застави у розмірі 2,5 млн. грн. через банк «Надра». Проте ці гроші на рахунок ЦВК не надійшли. ЦВК звернулася до банку «Надра» з проханням перевірити перерахування цих коштів, проте в банку «Надра» ЦВК повідомили, що така операція в їх банку не проводилася.