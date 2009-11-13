Через пожежу на військовому складі стався вибух на АЗС

В Ульяновську (Російська Федерація) через пожежу на військовому складі стався вибух на автозаправній станції (АЗС), куди влучив один із снарядів, передає кореспондент РосБізнесКонсалтинга з місця подій. Дані про жертви поки не надходили.

Раніше повідомлялося, що, за неофіційними даними, два снаряди, що вибухнули при пожежі на військовому складі в Ульяновську, влучили у великі торговельні центри в Заволзькому районі міста. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Нагадаємо, сьогодні в Ульяновську о 15:50 за місцевим часом в результаті вибухів боєприпасів сталася пожежа на території військових складів Військово-морського флоту РФ. За останніми даними, в результаті інциденту загинули 2 людей, 7 поранені. За іншими даними, в лікарні звернулися 20 осіб, 10 з них госпіталізовані.

Пожежу наразі локалізовано. Загрози переходу вогню на інші склади немає. За даними оперативного штабу, на місці вибуху врятовані 43 військовослужбовців арсеналу, які перебували на території військового складу. Люди були виведені з бомбосховища після того, як пожежу була частково локалізовано.

За даними Слідчого комітету при прокуратурі РФ, "на території військової частини N34236, розташованої по вулиці Академіка Павлова в Ульяновську, в результаті порушення правил поводження з боєприпасами, вибуховими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для навколишніх, а також невиконання посадовцями контролюючих органів своїх посадових обов`язків, сталися численні вибухи, що призвели до смерті з необережності не менше двох людей, знищення військової техніки та інших тяжких наслідків".

Рятувальники не виключають, що на місці пожежі в Ульяновське в сховищах військового складу можуть залишатися люди. Нині цю інформацію за допомогою бронетехніки перевіряють на місці події співробітники МНС. Якщо буде встановлено, що людей в сховищах немає, на цій бронетехніці ближче до центра займання будуть доставлені пожежні.