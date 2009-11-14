Україна має зрозуміти, що просто так ніхто їй грошей тепер не дасть?

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що надання кредиту Міжнародним валютним фондом, дає нашій державі час перебудувати державу і не допустити соціальної кризи. Про це міністр заявив сьогодні у Вінниці, передає кореспондент УНІАН.

«Ми маємо розуміти, що ця передишка у вигляді кредитів дає нам час перебудувати суспільну організацію, економічну організацію в державі», - сказав він.

«У нас криза економічна, бо люди, які виробляють продукцію, вони мають проблему з її реалізацією як в середині країни так і закордоном, І в наслідок цього може перейти в кризу соціальну. Поки що соціальної кризи немає, у нас немає заборгованості по пенсіях, по зарплаті. а країна на ці пенсії і зарплати не заробляє, і тому позичає для того, щоб їх виплачувати», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, останні 4-5 років Україна мала унікальний інвестиційний потенціал. «До нас заходили мільярди незароблених нами грошей, незароблених нашою державою, це були іноземні кредити. Сьогодні я маю можливість спілкуватись з керівниками багатьох держав, вони стверджують – ви маєте розуміти , що у нас криза в самих, у нас падіння заробітної плати, у нас дефіцити бюджетів, у нас самих не вистачає зовнішньої валюти для покриття емісії, у нас падають золотовалютні резерви», - сказав міністр.

Він зазначив, що Україні кошти просто так роздавати ніхто не буде. «Просто так роздавати гроші і робити допомогу ніхто не буде – ні МВФ, ні Європейський Союз, ні США, ні Росія. На сьогоднішній день, перед тим, як нам йти і казати, що давайте співпрацювати, нам треба продемонструвати, що ми монолітний кулак, який здатен сьогодні перетворити ситуацію в Україні на краще», - додав П.ПОРОШЕНКО.