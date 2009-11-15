В аеропорту «Бориспіль» відбудеться брифінг Тимошенко

16:49, 15 листопада 2009
Суспільство
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Триває акредитація

У понеділок, 16 листопада, відбудеться брифінг прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, початок брифінгу о 8:45.

Місце проведення: аеропорт «Бориспіль», зала офіційних делегацій.

Акредитація (до 18:00, 15 листопада) за телефонами: 256-77-68, 256-65-71, 256-75-94, 067 230 17 05.

 

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