На Одещині застрелився солдат, який стояв у наряді

15 листопада внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав смертельне вогнепальне поранення військовослужбовець строкової служби 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України солдат А.Морозов.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, військовою прокуратурою Одеського гарнізону за фактом загибелі військовослужбовця порушено кримінальну справу, проводяться слідчі дії. До з’ясування обставин затримано чергового частини капітана В.КАРПОВА.

Попереднім розслідуванням було встановлено, що трагедія сталася під час несення служби в добовому наряді.

Для проведення службового розслідування командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено комісії на чолі із заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки – начальником Управління бойової підготовки генерал-лейтенантом Володимиром ЗАМАНОЮ, а від 6-го армійського корпусу – командиром об’єднання генерал-лейтенантом Сергієм БЕССАРАБОМ.

Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.