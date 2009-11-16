Президенти України та ОАЕ домовилися про відкриття посольства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що під час його зустрічі з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Халіфом бін Заїд АЛЬ-НАГАЯНОМ було домовлено про відкриття Посольства ОАЕ в Україні вже у першій половині 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО також наголосив, що українська сторона підготувала 15 документів на рівні міністерств та відомств, які мають сприяти активізації політичного і дипломатичного діалогу між двома країнами.

Крім того, Президент повідомив, що протягом ближчих тижнів Україну відвідає низка делегацій з ОАЕ на чолі з відповідними міністрами з метою посилення співпраці в галузі сільського господарства, машинобудуванні та ракетній сфері.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що Україна стала першою державою колишнього СРСР, яка пропонує ОАЕ такий широкий потенціал для співпраці – причому йдеться як про корпоративні, так і міждержавні інтереси.