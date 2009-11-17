Чиновники з двох міністерств нагріли руки на тендері

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства економіки України та тендерного комітету державного підприємства „Міжнародний аеропорт „Львів” при проведенні процедури закупівлі робіт з будівництва та реконструкції аеродрому вказаного ДП в одного учасника – ТОВ „ПБП „Азовінтекс” за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, скасовано нормативні акти Кабінету міністрів України, що не відповідають вимогам закону.

Довідка УНІАН. Проект будівництва терміналу аеропорту «Львів» цього року розробила компанія «Тебодін Україна». Він передбачає площу близько 39 тис. кв. м, пропускну спроможність - 1 тис. пасажирів на годину. Очікується, що в ньому буде 54 місця для стоянки літаків Boeing-767.

Зараз Львівський аеропорт має злітно-посадочну смугу, здатну приймати повітряні судна зі злітною масою до 350 тонн, і аеровокзал з пропускною спроможністю 240 пасажирів на годину.

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