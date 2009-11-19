БЮТ: "регіонали" хочуть збільшити робочий тиждень до 48 годин

Партія регіонів пропонує збільшити тривалість робочого тижня з 40 до 48-ми годин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це поінформував народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Олександр СОЧКА.

За його словами, 18 листопада на засіданні комітету з питань соціальної політики та праці депутати з фракції Партії регіонів підтримали проект нового Трудового кодексу, який значно звужує права найманих працівників.

«У статті 143 проекту нового Трудового кодексу зазначається, що максимальний робочий час протягом тижня збільшується до 48-ми годин. В той час як у діючому Кодексі законів про працю, стаття 50, тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Це пряме порушення статті 22 Конституції України», - наголосив О.СОЧКА.

«Йдеться про те, що при п’ятиденному робочому тижні кожен громадянин тепер повинен буде щодня додатково відпрацьовувати майже дві години. Неважко підрахувати, що тепер, прийшовши на роботу о 9.00, трудовий день закінчуватиметься о 20.00», - зазначив депутат.

За його словами, «мало того, що у новому проекті Трудового кодексу запропоновано збільшити тривалість роботи на 8 годин, там ще передбачена можливість у колективному договорі встановлювати необмежену тривалість робочого часу. Тоді як сьогодні, згідно з діючим Кодексом законів про працю, тривалість робочого тижня не тільки не може перевищувати 40 годин на тиждень, але й при укладенні колективного договору передбачається встановлення, наголошую, меншої норми тривалості робочого часу», - підкреслив О.СОЧКА.

«Уявіть ситуацію, що при підписанні колективного договору роботодавець зможе наполягти на запровадженні цілодобової роботи без вихідних протягом тижня. Тоді для працівників таких підприємств праця на рабських галерах видаватиметься морською прогулянкою на катері», - сказав він.

«Найбільш парадоксально, що за збільшення тривалості робочого тижня проголосували колишні та чинний лідери профспілок, екс-міністр праці – депутати-«регіонали» СТОЯН, ХАРА і ПАПІЄВ», - зазначив О.СОЧКА.

«Думаю, що профспілки повинні бути шоковані таким «захистом» прав найманих працівників у виконанні членів Партії регіонів, нинішнього голови Федерації профспілок України В.ХАРИ та колишнього профспілкового діяча О.СТОЯНА. Хочу зазначити, що «регіонал» ХАРА продовжує суміщати посаду народного депутата України з посадою голови ФПУ», - сказав О.СОЧКА.

У зв’язку з цією ініціативою Партії регіонів він зазначив: «По-перше, було б закономірно, якби сьогодні профспілки висловили недовіру нинішньому голові ФПУ з огляду на таку «турботу» про права працівників. По-друге, представники Партії регіонів, які голосували за проект Трудового кодексу, мали б чесно сказати людям, що вони переймаються не профспілковою діяльністю, а тим, щоб на підприємствах, які належать Партії регіонів, була налагоджена смиренна, безвідмовна і безправна праця трудових колективів. По-третє, звуження прав працюючих є яскравим свідченням того, що галас Партії регіонів довкола підвищення соціальних стандартів, – це банальний блеф і виборча технологія. І останнє - тепер стає зрозумілим виборче гасло кандидата в Президенти ЯНУКОВИЧА: «Україна для людей!». Не буде дивним, якщо у цій країні ЯНУКОВИЧА ще запропонують відбирати паспорти у селян, запровадять трудову повинність, продзагони і кидатимуть в’язниці за намір звільнитися з роботи».

О.СОЧКА також повідомив, що депутати - члени комітету від демократичної коаліції свідомо відмовились від участі у засіданні комітету, на якому розглядався проект Трудового кодексу України, і, відповідно, не брали участь у голосуванні.