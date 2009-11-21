Харківська область з понеділка відновлює навчання у школах

З понеділка, 23 листопада, в Харківській області у повному обсязі відновиться навчально-виховний процес у закладах освіти, культури та спорту всіх типів та форм власності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, рішення скасувати карантин одноголосно було ухвалене членами обласної епідемічної комісії після вивчення та аналізу рівня захворюваності на ГРВІ та грип в області.

За даними обласного управління охорони здоров`я, за весь час спостереження (з 30.10.09) на Харківщині за медичною допомогою з ознаками ГРВІ та грипу звернулися 48 923 особи. У медичних стаціонарах за весь період спостереження курс лікування від ГРВІ та грипу проходили 2712 осіб, з яких 2349 вже виписані.

Із 70 відправлених до Києва в центральну лабораторію СЕС проб, досліджені понад 10 та підтверджені 8 випадків наявності вірусу грипу А/H1N1. При цьому в стаціонарах перебуває на лікуванні дві люди зі встановленим діагнозом «каліфорнійський» грип: одна з них і досі у тяжкому стані, друга – йде на поправку і за прогнозами лікарів, незабаром буде виписана. Ще 6 чоловік, у яких був встановлений вірус А/H1N1, вже виписані з лікарень. Троє з них – жителі м. Харкова, троє – мешканці населених пунктів області.

Враховуючи, що епідпоріг в Харківській області становить 21,6 випадків захворювання на 10 тисяч населення, а по м. Харкову – 15,5, тобто значно нижчий за граничний показник, члени обласної епідемічної комісії одноголосно ухвалили рішення про відновлення навчального процесу і роботи установ культури. Зокрема, вже із суботи, 21 листопада, знімаються всі обмеження в роботі кінотеатрів, театрів, виставкових залів та інших закладів культури в Харкові та області.

Що стосується занять в загальноосвітніх школах, позашкільних установах, вищих навчальних закладах всіх форм власності та рівнів акредитації, роботи дитячих садків, то вона в повному обсязі поновлюється з понеділка – 23 листопада 2009 р. Робота освітніх структур жорстко контролюватиметься працівниками СЕС, особливо в частині дотримання температурного режиму для недопущення зростання респіраторних захворювань.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ запропонував спростити схему повернення дітей в навчальні заклади. Так, при прийомі дитини в дитсадок, школу, профтехучилище або технікум адміністрація закладу не вимагатиме довідку про стан здоров`я дитини. Замість цього в усіх навчальних закладах працюватимуть лікарі, які й проведуть огляд дітей. Така ж робота буде проведена в усіх гуртожитках міста, куди на початок занять мають повернутися студенти. Крім того, члени комісії окремим пунктом рішення записали рекомендацію ректорам вузів зберегти в них масковий режим для студентів.

Керівник області А.АВАКОВ особливо відзначив, що ніяких додаткових занять в школах і ВНЗ проводитися не буде, а майбутні канікули мають розпочатися суворо за графіком. Крім того, губернатор акцентував увагу керівників районів області та міста Харкова на необхідності виплати працівникам освіти 100% зарплати за період вимушених канікул.

За розпорядженням А.АВАКОВА санітарно-епідеміологічні лікарі зобов`язані продовжити щоденний моніторинг ситуації щодо захворюваності населення на ГРВІ та грип. У випадку, якщо якийсь із районів області або міста перевищить епідемпоріг, рішення про карантин у навчальних закладах мають ухвалити місцеві органи самоврядування.