На Кіровоградщині офіційно зникли три села

На сесії Кіровоградської обласної ради, що відбулась 20 листопада, прийнято рішення про виключення з облікових даних трьох сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер з карти Кіровоградщини офіційно зникнуть село Омелянівка в Онуфріївському районі, село Гурівське в Долинському районі та село Прохорова Балка в Маловисківському районі.

Рішення про виключення сіл з облікових даних прийнято у зв’язку з переселенням їхніх жителів у інші населені пункти.