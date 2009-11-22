На Кіровоградщині офіційно зникли три села
13:46, 22 листопада 2009Суспільство
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Жителів не залишилося
На сесії Кіровоградської обласної ради, що відбулась 20 листопада, прийнято рішення про виключення з облікових даних трьох сіл.
Як передає кореспондент УНІАН, тепер з карти Кіровоградщини офіційно зникнуть село Омелянівка в Онуфріївському районі, село Гурівське в Долинському районі та село Прохорова Балка в Маловисківському районі.
Рішення про виключення сіл з облікових даних прийнято у зв’язку з переселенням їхніх жителів у інші населені пункти.
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