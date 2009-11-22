Тимошенко переконана, що Путін дотримає слова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що за недобір газу у 2009 році Росія не штрафуватиме не тільки Україну, а й усі інші країни, які купують газ в «Газпрому» і зменшили ці закупки протягом року.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

«І я переконана, що в підсумку Росія і для всіх інших країн не нарахує в кризу штрафи. Просто Україна перша про це домовилася і показала шлях», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Всі, хто споживає російський природний газ, всі європейські країни, всі країни СНД, всі не добрали, згідно тих встановлених обсягів газу. Тому що світова фінансова криза, тому що всі країни мають серйозне падіння виробництва. Росія це знає і в усіх контрактах без виключення з усіма європейським країнами, з країнами СНД є позиція попереднього обговорення обсягів газу, тому що його видобувати треба. І якщо не добирають газ більше, ніж на 20%, це ж зрозуміло, плюс-мінус 20%, то всі в своїх контрактах, не тільки Україна, мають штрафні санкції за недобір», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з цим, вона нагадала, що вперше прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН пообіцяв не виставляти штрафів Україні ще в квітні.

«Путін вже давно сказав, якщо я не помиляюся, з півроку тому, що Росія не має претензій по штрафних санкціях для України за недобір природного газу», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що відтоді «всі інсинуації» і всі гучні заяви щодо можливості штрафування лунали не з російського, а саме з українського боку. «Заявляла опозиція, Президент країни. Всім хочеться чомусь, щоб з України взяли ці штрафні санкції. Хоч за щось же потрібно критикувати прем’єр-міністра та уряд. Я думаю, що вони хочуть, щоб штрафні санкції нарахували», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.