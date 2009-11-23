Тимошенко про ціну на російський газ у 2010 році

Ціна на газ для промислових підприємств у 2010 році майже не зміниться у порівнянні з цьогорічною ціною.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтервю телеканалу ICTV в неділю.

«Враховуючи сьогоднішню світову кон’юнктуру, і враховуючи, що транзит, який Росія робить через Україну в Європу природного газу, буде коштувати Росії на 60% дорожче, ніж в попередній рік, і до речі, за всі 18 років - це вперше, коли ми піднімаємо ціну за транзит російського газу територією України. От завдяки всім цим складовим, я переконана, що ціна для України на газ буде майже такою на 2010 рік, як і на 2009. Тому хочу заспокоїти промисловців, всіх, хто споживає природній газ: саме так ми бачимо наступний рік», - зазначила вона.