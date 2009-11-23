Більше тисячі осіб захворіли за добу на Львівщині

За минулу добу у Львівській області на грип і ГРВІ захворіли 1 тис. 111 осіб, з них 403 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, за добу було госпіталізовано 80 осіб, з них 38 дітей.

Загалом від початку епідемії в області на грип і ГРВІ захворіли 198 тис. 727 осіб.

З 19 жовтня по 23 листопада, в області від ускладнень грипу померло 94 особи. У реанімації перебуває 24 людини, троє осіб – підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Зі стаціонарних відділень лікарень області з 29 жовтня по 23 листопада виписали 8 тис. 941 пацієнта, за останню добу – 235 осіб, з них 44 – діти віком до 18 років.

Як повідомлялося, 23 листопада у Львівській області було скасовано карантин.