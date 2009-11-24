У розвідці категорично заперечують присутність на «Аріані» дитини

Керівник служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ категорично спростовує інформацію окремих ЗМІ про присутність на захопленому сомалійськими піратами судні «Аріана» дівчинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАЛОМУЖ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Інформація про перебування дівчинки на борту «Аріани» не підтверджується і нашими матеріалами, і матеріалами іноземних партнерів», - сказав М.МАЛОМУЖ.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" було захоплено 2 травня цього року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер прямував із Бразилії на Близький Схід з вантажем 35 тис. тонн сої. Пірати зажадали у власника викуп. У заручниках у піратів залишаються 24 моряки з України.

Довідка УНІАН. 23 листопада деякі ЗМІ повідомили, що серед українців на захопленому сомалійськими піратами судні «Аріана» перебуває 12-річна дівчинка. Про це повідомив капітан іспанського судна Alakrana Ріккардо БЛАХ, яке було нещодавно звільнено з піратського полону за великий викуп. За його словами, дитина була там разом з матір`ю і батьком, головним механіком.