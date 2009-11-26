Українські менеджери у бізнес-змаганні перемогли японців і американців

Чотири команди слухачів Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) вийшли на перші місця у своїх підгрупах, а три з них стали лідерами міжнародного змагання у галузі стратегічного менеджменту та міжнародного бізнесу Global Management Game 2009, випередивши 47 учасників із провідних бізнес-шкіл США, Японії, Китаю та інших країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Це команди Watcher (президент команди - Андрій ГУБИНСЬКИЙ), Kaipos (президент - Олексій ФІЛОНЕНКО) та Dominator (президент – Тарас ШИМАНСЬКИЙ). У реальному житті А.ГУБИНСЬКИЙ обіймає посаду менеджера з розвитку компанії ASBIS-Ukraine, О.ФІЛОНЕНКО є директором представництва компанії FOSS, а Т.ШИМАНСЬКИЙ – комерційним директором компанії «Південь».

Команда Watcher посіла перше місце в загальному заліку, команда Kaipos стала другою, але разом із тим має найвищий показник EVA серед усіх учасників цьогорічної Global Management Game, а команда Dominator, крім того, що увійшла до ТОП-4 найкращих команд, ще й забезпечила акціонерам компанії найвищу вартість акцій, друге та четверте місця у командному заліку.

Верхівку індивідуального рейтингу також очолюють 12 слухачів вечірніх програм МВА МІМ-Київ - Валентин ХОХЛОВ, Максим ДУБОСАРСЬКИЙ, Андрій ГУБИНСЬКИЙ, Володимир ПАВЛОВ, Олексій ФІЛОНЕНКО, Георгій РОМАНОВ, Т.;ШИМАНСЬКИЙ, Ганна БАЧИНСЬКА, Ганна РОДНЄНКОВА, Тетяна ПИЛИПЧУК, Андрій БІЛИНСЬКИЙ та Олег ПРИКЛАДОВСЬКИЙ.

І серед 10 переможців у спеціальній номінації «Найкращий трейдер» представлені шестеро МІМівців – Юрій ДЕРЕВКО (перша позиція рейтингу), Віктор БОНДАРЕНКО, Сергій ГУДИРЕНКО, Антон ШАПЕРЕНКОВ, Максим ДУБОСАРСЬКИЙ, Андрій БІЛИНСЬКИЙ.

За словами президента Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) Ірини ТИХОМИРОВОЇ, досягнуті результати свідчать про те, що сучасна українська бізнес-освіта у її кращих проявах здатна забезпечити вітчизняним підприємцям можливість не тільки на рівних конкурувати зі своїми закордонними колегами, а й випереджати їх.

Сертифікати переможцям Global Management Game 2009 буде урочисто вручено 28 листопада у Києві професором Девідом Л.ЛАМОНТОМ, директором Центру інтерактивних симуляцій Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Піттсбург, США.

***Global Management Game є міжнародним змаганням, у якому учасники управляють віртуальними компаніями в конкурентному середовищі, створеному за допомогою комп’ютерного моделювання реальних ринкових процесів, та звітують радам директорів, до складу яких входять викладачі бізнес-шкіл та представники реального бізнесу.

Global Management Game проходить щорічно починаючи з 1957 року і в ній беруть участь слухачі програм МВА провідних бізнес-шкіл з різних країн світу. У 2009 році в управлінні віртуальними бізнесами конкурували понад 300 учасників, які сформували 50 команд.

Модель Global Management Game розроблена Центром інтерактивних симуляцій університету Карнегі Меллон. Участь у Global Management Game починаючи з 2000 року є невід’ємною складовою навчального процесу у МІМ-Київ.