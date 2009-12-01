В єврозоні припинилася дефляція

У листопаді 2009 року в єврозоні буде, за попередніми даними, зафіксована інфляція в 0,6 відсотка в річному обчисленні. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі агентства Eurostat. Для порівняння, в жовтні дефляція склала 0,1 відсотка.

Eurostat традиційно повідомляє оцінку інфляції наприкінці місяця, а на початку наступного дає докладну інформацію про конкретні країни, що входять до єврозони.

Дефляція в Європі стала наслідком фінансово-економічної кризи, в результаті якої попит на багато товарів різко знизився, відтак підприємці мусили знижувати ціни. З іншого боку, сильнішій дефляції завадило зростання вартості нафти, що поновилося навесні 2009-го.

Зазвичай дефляція вважається однією з ознак рецесії, проте й від зависокої інфляції економіка також страждає. Багато економістів висловлювали побоювання, що в багатьох розвинених країнах світу інфляція найближчі місяці різко прискориться, оскільки уряди вжили безпрецедентних заходів для пожвавлення кредитного ринку, заливши в економіку ЄС мільярди "дешевих" євро і спустивши базову ставку до рекордного мінімуму.

Лента.ру