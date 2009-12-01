Сьогодні - свято «на вулиці» української прокуратури

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК привітав працівників прокуратури з професійним святом, яке відзначається в Україні 1 грудня.

«Сьогодні загін української прокуратури налічує тисячі фахівців, переважна більшість з яких - високоосвічені професіонали, що, попри будь-які труднощі, чесно служать українському народові, сумлінно і відповідно до букви закону виконують свої службові обов’язки. Саме завдяки їх зусиллям відновлюються порушені права громадян, щорічно відвертаються сотні тяжких злочинів, до державної скарбниці повертаються мільйони вкрадених коштів», - зазначається у привітанні М.ОНІЩУКА, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Міністр юстиції висловив упевненість, що громадянин є вільним і захищеним лише у такому суспільстві, де панує верховенство права, ефективно функціонують демократичні інститути.

«Розбудувати таку державу - наша спільна мета і обов’язок. Вірю, що працівники прокуратури будуть і надалі на засадах справедливості та неупередженості ретельно боротися зі злочинністю і корупцією, чутливо ставитися до людських проблем, надійно забезпечувати реалізацію їх прав і свобод», - зазначається у привітанні.