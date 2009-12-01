2-річна дитина вижила після падіння з четвертого поверху

В м. Армянську (Крим) 2-річну дитину доставили з травмами до лікарні після падіння з четвертого поверху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався 30 листопада. Внаслідок падіння з висоти хлопчик одержав черепно-мозкову травму, удар головного мозку, тупу травму живота.