2-річна дитина вижила після падіння з четвертого поверху

09:43, 01 грудня 2009
Суспільство
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Нещасний випадок у Криму

В м. Армянську (Крим) 2-річну дитину доставили з травмами до лікарні після падіння з четвертого поверху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався 30 листопада. Внаслідок падіння з висоти хлопчик одержав черепно-мозкову травму, удар головного мозку, тупу травму живота.

 

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